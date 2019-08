Malo inició juicio hablando mal del ex magistrado José Reyes Rodríguez

La Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia inició el juicio en contra del magistrado suspendido Gustavo Malo por el denominado ‘Cartel de la Toga’, e inició con la explicación sobre la salida de algunos magistrados auxiliares en su despacho, especialmente la de José Reyes Rodríguez Casas, a quien le solicitó la renuncia.

“Salió del despacho en los mejores términos, no hubo de parte de él hasta donde yo pude percibir, y por las manifestaciones que él me expresó no pude percibir ningún descontento de parte de él. (...) Pero la sorpresa mía fue cuando él rinde declaración, la manera como lo hace, la forma descomedida e irrespetuosa, imprudente, ligera”, dijo.

La importancia de su salida y la razón por la cual la cuestionaron, es porque según algunos testigos, entre ellos, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, Malo le pidió la renuncia a José Reyes Rodríguez porque le contó a otro magistrado de la Corte sobre la desaparición de unas interceptaciones en el proceso por parapolítica que se le adelantaba a Álvaro Ashton.

Interceptaciones en las que se escuchaba al ex magistrado Francisco Ricaurte hablar con el ex congresista Asthon, y que evidenciarían la existencia del Cartel de la Toga. Lo que en principio, según la acusación contra Malo, solo podía ser un acto del magistrado suspendido.

Pero de eso no da cuenta Malo en su testimonio, sino de una mala relación laboral entre José Reyes Rodríguez y él, unos desacuerdos por la captura que ordenó el auxiliar contra el miembro del parlamento Andino, Oscar Arboleda Palacio, y además unas versiones, que aseguró, le hicieron perder la confianza en él.

“Yo venía escuchando comentarios relacionados con la presión que él ejercía sobre algunos testigos para efectos de recepcionarles su declaración, a quienes se decía, instruía previamente a declaración par efectos de que rindiera su declaración en uno y otro sentido, pero no se pudo comprobar en ningún caso”, dijo.

Incluso Malo, aseguró que había una molestia de parte de Reyes, quien manejaba procesos relacionados con parapolítica de la Región Caribe, contra personas de esa región.

“Yo realmente en principio no le presté mayor atención pero en realidad existía y era que él profesaba una cierta animadversión por la región de la Costa, incluso con los colaboradores de mi despacho”, afirmó.

Gustavo Malo aseguró que él no acostumbraba a despedir gente, pero que cuando pedía la renuncia de alguno por razones específicas, solicitaba las renuncias protocolarias de sus colaboradores para reorganizarlos.