¡Aliste sus ahorros! Se conoce la fecha del Festival Estéreo Picnic 2020

Llega una nueva versión del Festival Estéreo Picnic, este se realizará los días 3, 4 y 5 de abril de 2020. Esto fue confirmado por los organizadores en sus redes sociales.

Este festival se ha consagrado como uno de los más importantes en Colombia.

Este evento han pasado importantes artistas como: The Weeknd, Florence and The Machine, Deadmau5, Die Antwoord, The Strokes, Red Hot Chili Peppers, Nine Inch Nails, Pixies, Skrillex, Martin Garrix, Jack Ü, Kygo, Flume, Lana del Rey, The Killers, Gorillaz, Hardwell, LCD Soundsystem y DJ Snake, Sam Smith, Kendrick Lamar, entre otros artistas.