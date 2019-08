"No hemos hablado con América; mientras, Wuilker seguirá en Millonarios"

Luis Fariñez, padre y representante del portero venezolano Wuilker Fariñez, aseguró en entrevista con TUDN de México, que por su hijo aún no se ha recibido ninguna oferta oficial del América de dicho país, aunque les gustaría llegar a un club grande como ese.

Fariñez, surgió como candidato para llegar a 'Las Águilas' tras la salida del portero Agustín Marchesín, por lo que los medios han estado al pendiente de la situación del arquero de Millonarios.

"Que sea lo que Dios quiera. Dios quiera que llegue a pasar, que es lo que todos queremos, que llegue a un gran club como el América", comentó su padre.

Al respecto aclaró: "Yo sé lo mismo que usted: son rumores, todavía no tenemos nada sobre la mesa, no hemos conversado con América, no ha llegado una oferta, así que mientras tanto, Wuilker seguirá con su club, sigue con Millonarios".

En repetidas ocasiones Enrique Camacho, presidente del cuadro bogotano, ha enfatizado que no han recibido ofertas por el portero venezolano. Jorge Luis Pinto comentó que estará disponible para atajar este miércoles, por Copa, o el domingo, por Liga, tras superar las molestias con las que se unió al equipo.