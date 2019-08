¿Cómo ha sido en este año la relación entre el presidente Duque y Uribe?

Desde antes de que se realizaran las elecciones presidenciales para el periodo 2018-2022 había una gran expectativa por saber cuál sería el candidato del expresidente Álvaro Uribe Vélez, debido a la gran convocatoria que tiene el actual dirigente del Centro Democrático.

Una vez se conoció que su respaldo le sería dado al entonces senador y hoy presidente Iván Duque, muchos empezaron a especular sobre cómo sería la relación entre ambos. Un año después algunos siguen pensando que detrás de cada decisión del mandatario de los colombianos está el expresidente, mientras que otros aseguran que no es cierto.

Lea también: Duque, primer año

Sin embargo, la relación de ambos parece seguir siendo fraternal y de defensa mutua. La más fiel demostración de esto fue la defensa que hizo Uribe Vélez a Iván Duque luego de que la prestigiosa revista británica The Economist señalara como improductivo el primer año de Gobierno del actual jefe de Estado y lo tildara de tener poca gobernabilidad por no saber cómo manejar el Congreso de la República.

A través de una seguidilla de trinos, el líder natural del Centro Democrático, no solo criticó al medio de comunicación por haber escrito el artículo, sino que aseguró que Michael Reid, el autor del mismo, era amigo cercano del expresidente Juan Manuel Santos, tratando de poner en duda la ideología de la publicación.

Vea también: La economía es una asignatura pendiente del Gobierno Duque

“Es una pena que la credibilidad de una institución como The Economist se sacrifique por las simpatías personales de su corresponsal. En hecho que Reid ha puesto un ojo en el escandaloso y confeso financiamiento corrupto de la oferta de reelección de Santos con soborno de Odebrecht, Impregilo y Cemex”, dijo Uribe.

El analista John Mario González sostiene que esta es una muestra de que la relación que han mantenido ambos durante el año de Gobierno del presidente Duque se ha basado en defender los egos tanto del uno como del otro. Sin embargo, señala que muchos de los esfuerzos del Gobierno se han caracterizado por cuidarle la espalda al expresidente y en algunas ocasiones, incluso se han enfocado a cumplirle algunos caprichos.

Video: #MaldonadoExplica: ¿Qué tal le ha ido al presidente Duque en su primer año?

De esta relación personal, dice el analista, se desprende el tipo de tratamiento que ha tenido el presidente con la bancada de su partido, el Centro Democrático, que a veces parece ir en contravía de sus decisiones o anuncios, y que ha generado dudas en la opinión pública sobre la falta de unidad.

Según González, la forma como se relaciona la bancada del partido de Gobierno con el mandatario no es sana, debido a que Duque no es visto como le máximo líder y por eso en muchas ocasiones no obedecen a sus intereses o a los del país, sino a los del senador Uribe.

“En algunos temas Duque no debería respetar la posición de Uribe, debería respetar más la suya. Uribe en ocasiones lo desautoriza, pero no hace nada, no sienta una posición como jefe de Estado”, agregó John Mario González.

Video: Le aplicamos el #MásFalsoQue al discurso de Duque, esto encontramos

Otra muestra, de acuerdo con el experto, de que Duque tampoco tiene el control de todos los ministerios debido a la relación de algunos con el expresidente fue lo que pasó con la jefe de la cartera de Trabajo, Alicia Arango, y la actual superintendente de Vigilancia y Seguridad, Olga Lucía Velásquez.

En su momento Arango, conocida por ser una de las más grandes fichas de Uribe en el gabinete, se negó a firmar el nombramiento de la liberal Velásquez por supuestas presiones. Duque tuvo que delegar a la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez para que firmara el nombramiento de quien es amiga personal del mandatario.

Para González, en este momento Duque debió imponerse como jefe de Estado ante una ministra que debe cumplir sus órdenes. Añadió que su gabinete es inferior a lo que el país espera y necesita, pero que no lo cambia porque muchos de ellos son fichas de Uribe, como Arango.

En este mismo sentido, agrega el experto que la relación del presidente con partidos independientes como Cambio Radical y Liberal podría ser mejor si no estuviese en el medio la bancada del Partido Centro Democrático, que no le facilita la relación. Dice que en todo caso, el llamado año de ‘luna de miel’ con el Congreso ya pasó, y que por tanto ya es tarde para que tomen otro rumbo.

El también analista Jorge Yarce Tamayo, por el contrario, sostiene que Álvaro Uribe ha sido más bien una voz de apoyo para el presidente Iván Duque en los diferentes momentos de su Gobierno. Sin embargo, señala que lo que ha faltado es que la bancada del Centro Democrático se muestre más unificada con el mandatario.

Agrega el experto que la percepción en la opinión pública es que esta relación no ha sido tan cercana por los distintos hechos que han ocurrido, siendo este el partido de Gobierno, sin embargo, hace énfasis en que la manera como se han entendido Duque y Uribe no ha sido tan cercana como la gente esperaba a principios del mandato.

En este sentido, añade el analista, la percepción de la ciudadanía es que Duque no está escuchando a Uribe como esta quisiera, debido a esta aparente relación no tan cercana entre ambos.

Eduardo Pizano Narváez, asegura por su parte que la relación de Uribe y Duque en general es igual a la que han tenido algunos mandatarios en su momento con sus predecesores a través de la historia, no solo en Colombia, sino en el mundo.

Según Pizano, quienes critican dicha la forma en la que se ha llevado la relación de ambos desconocen la historia política, donde este tipo de relaciones son entendibles y normales para el contexto en el que se desenvuelven. Agregó que lo que sucede en Colombia es que hacía muchos años en los que no había una persona con la popularidad y aceptación del líder natural de Centro Democrático.

En este sentido, sostiene el analista que debido a lo que Uribe representa a algunas personas siempre les va a gustar y a otras no que se relacione de manera cercana con el presidente Iván Duque.

Por ahora, pese a las especulaciones alrededor de la cercanía entre ambos, Duque y Uribe siguen manteniendo conversaciones cordiales, al menos ante la opinión pública, pese a que algunos siguen esperando a que pase algo parecido a lo acontecido con el entonces presidente Juan Manuel Santos, quien pasó de ser el respaldado por el líder del Centro Democrático a uno de sus enemigos políticos.