"Alguien dígale a Maluma que no me copie": J Balvin

Todo empezó cuando Maluma subió a su cuenta de Instagram un vídeo de su 'outfit', minutos después J Balvin subió una foto donde tenía puesto el mismo chaleco con el que Maluma grabó el post.

Después de que Balvin subió la foto, Maluma subió historias a su Instagram diciendo que él le había copiado la vestimenta. "Hace cuánto tiempo me monté en el ascensor, hace cuántas horas yo tenía este chaleco, y van a ver que ese cabrón (Balvin) se lo puso después".

Minutos después, Balvin publicó varias historias diciendo que fue el otro cantante quien le copió el outfit. "Alguien dígale a Maluma que no me copie y no se ponga el mismo chaleco, que muchas gracias"; después, subió otra historia más jocosa.

"O yo estoy muy bonito o Maluma se está pareciendo a mí. O yo me parezco a Maluma que también está bonito."

Ver esta publicación en Instagram El Niño e Medellín en NY !! Una publicación compartida por J Balvin (@jbalvin) el 1 de Ago de 2019 a las 3:47 PDT

Todo esto se hizo de manera amistosa y entre risas. También sus fans supieron interpretar así esa situación que certifica la gran amistad que existe entre los dos cantantes.