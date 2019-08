¿Amante de la música? Lollapalooza 2019 será transmitido en Youtube

Youtube anunció la transmisión en vivo de uno de los festivales de música más importantes del mundo, el Lollapalooza. Para esta edición contará con la participación de artistas como Twenty One Pilots, The Strokes, The Chainsmokers, Janelle Monae, Flume y muchos más.

La transmisión se podrá seguir a través del canal oficial del festival y los usuarios también podrán descubrir contenido producido por YouTube Originals como momentos detrás de escena y entrevistas exclusivas con los artistas.

