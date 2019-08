Turismo e innovación

La ex ministra de Comercio, Industria y Turismo y actual directora de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture @mclacouture , se refiere a la tecnología al servicio del turismo.

Uno de los principales aliados del turismo es la tecnología. El mayor acceso que hemos venido teniendo a dispositivos móviles y contenidos especializados hace que el consumidor sea cada vez más exigente por lo que la industria debe, si o si, adaptarse a ese nuevo perfil de cliente, con mayor capacidad de influencia e informado si quiere sobrevivir en un entorno comercial y digital en donde crece todos los días la competencia.

En particular, el crecimiento a gran velocidad de dispositivos móviles que hay en el mundo constituye una gran oportunidad para el turismo y su innovación. Sólo para el próximo año se calcula que habrá 7.000 millones de personas y negocios conectados a internet (Según cifras de la ONU, para 2017 la población mundial se calculaba en 7.550 millones) y habrá 30.000 millones de dispositivos en uso. Estos datos nos sirven para indicar el impacto de la tecnología en nuestra vida y trabajo, seguramente muchos estarán leyendo esta columna en la pantalla de su teléfono inteligente.

Por eso nunca es tarde para la innovación, y por el contrario, debe ser un bichito del día a día para estar a la vanguardia. Innovación en la promoción, en la venta, en la productividad de servicios. También para la inteligencia de mercado con uso de la inteligencia artificial y el big data que nos permitirán anticipar las necesidades y gustos del consumidor para ofrecer el servicio en el momento justo.

Innovar es una labor de los empresarios en la ejecución, pero también del Gobierno y gremios en la facilitación de herramientas, conocimiento y divulgación de buenas prácticas que en otras partes del mundo ya están en marcha. Me refiero al uso del blockchain, robotización, realidad virtual y más ahora en época del 5G que aumentará la velocidad de la conectividad en los dispositivos móviles, una nueva revolución en la forma en la que accedemos a la información, búsqueda, comparación y compra de productos y servicios. Para el caso colombiano, los corredores turísticos que diseñamos hace un par de años para el fortalecimiento del sector, deben tener ya o estar en camino, de incorporar herramientas tecnológicas que acerquen no sólo al viajero nacional e internacional, sino que facilite la creación de redes entre los operadores (transportadores, hoteles, restaurantes, parques, etc) que optimicen la oferta de servicios en beneficio de todos.

Los consumidores ya no sólo recibimos información, queremos comunicación bidireccional con los proveedores y experiencias personalizadas desde la planeación, ejecución y servicio post venta. Somos implacables. Mal servicio, mala atención y sin dudarlo nos pasamos a otro proveedor, con la consecuencia para la empresa de perder el cliente y además de contar el cuento a través de redes sociales.

La tecnología e innovación también son claves para mejorar procesos, reducir tiempos, aumentar eficiencias e incorporar funcionalidades para ser más competitivos y tener la posibilidad de generar mayor valor agregado.

En turismo, y sólo para poner un ejemplo en uno de los actores de esta gran cadena, la tecnología se ha involucrado en las operaciones hoteleras, desde la promoción, reservas, automatizando procesos, optimizando el uso de recursos energéticos y tareas haciendo más eficiente la operación y por ende, sostenible y rentable, que es al fin de cuentas el objetivo del negocio.

Colombia tiene los elementos para ponerse al día y la legislación del sector TIC está avanzando en ese sentido. Es momento de aprovecharlas las herramientas del Gobierno y la proactividad de los gremios como Anato, Cotelco, Acodres para hacer una gran cruzada por la tecnología en el sector. La ley de turismo que está en preparación podría incorporar y complementar lo necesario en este tema para determinar cuáles son las instrumentos básicos, buscarlos, traerlos y apoyar a los empresarios a obtenerlos.