Verstappen logra la primera pole position de su carrera

Tras 92 Grandes Premios en la Fórmula 1, al fin la primera 'pole': el prodigio holandés Max Verstappen (Red Bull), de sólo 21 años, ha añadido un hito más en su meteórica carrera tras ser el más rápido en la clasificación del GP de Hungría.

Histórico: Colombia, nuevo campeón mundial de rugby subacuático

"Esto me faltaba aún. El coche casi volaba, ¡fue increíble!", se felicitó el ganador más joven de la historia de una carrera de Fórmula 1, con 18 años, 7 meses y 15 días cuando venció en España en 2016.

Verstappen apenas podía disimular su alegría: "Estoy realmente contento, pero queda aún una carrera por delante...", la 12ª prueba del Campeonato del Mundo, la última antes del parón estival, el domingo en el circuito de Hungaroring en Budapest.

Verstappen, que tiene en su palmarés 7 triunfos y 26 podios en 92 carreras desde 2015, logró por fin su primera pole, firmando además el récord del circuito con un crono de 1 min, 14 seg y 572 milésimas.

En el palmarés del holandés constan además otros récords, como el del piloto más joven en tomar parte en un Gran Premio (en Australia-2015 con 17 años, 5 meses y 15 días) y el más joven en haber subido a un podio, en España-2016.

Verstappen en el 100º 'poleman' de la historia, aunque es sólo el cuarto más joven.

Este récord pertenece al alemán Sebastian Vettel, que logró la 'pole' en el Gran Premio de Italia-2008 con 21 años, 2 meses y 11 días. El podio lo completan el monegasco Charles Leclerc (21 años, 5 meses y 15 días en Bahréin-2019) y el español Fernando Alonso (21 años, 7 meses y 23 días en Malasia-2003).

"No es algo que me quite el sueño", destacó el héroe del día al ser preguntado por esta estadística.

El joven Evenepoel ganó en San Sebastián; Egan no terminó la carrera

Tras un primer tercio de temporada dominada por el británico Lewis Hamilton, líder del mundial con 41 puntos de ventaja sobre su compañero en Mercedes, el finlandés Valtteri Bottas, y 63 más que Verstappen, es el holandés el que parece estar en mejor forma de toda la parrilla.