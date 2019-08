Messi, 3 meses sin jugar con la Selección tras acusaciones de corrupción

Luego de las declaraciones dadas por Lionel Messi al final del partido donde la Selección Argentina venció a Chile 2-1 en el partido valido por el tercer lugar de la Copa América. En diálogo con la prensa el capitán afirmó, "La corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute del fútbol y del show".

Por esto la Conmebol decidió suspender al jugador por un tiempo de 3 meses donde el jugador no podrá jugar partidos amistosos ni oficiales con la Selección Argentina. Además deberá pagar una multa de 50.000 dolares.

Lionel Messi y la Selección Argentina tienen derecho a apelar la decisión con un plazo máximo de 7 días tras la notificación de la sanción.

