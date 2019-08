“Queremos oportunidades para niños que quieran ser toreros”: César Rincón

En diálogo con Caracol Radio, César Rincón explicó la importancia de los tentaderos en el mundo del toreo y por qué se abrieron las puertas al público ya que este tipo de ejercicios habitualmente se hacen de manera privada en las distintas ganaderías.

El maestro del torero colombiano aseguró que el objetivo principal es darles la oportunidad a aquellos jóvenes que quieren ser toreros el poder acercarse a la intimidad del toro, iniciando con este tipo de ejercicios en donde se ponen a prueba las becerras.

Habló sobre el futuro del toreo en nuestro país, del futuro de varios matadores que buscan oportunidades en el exterior y del por qué se está atacando tan fuertemente la fiesta brava.

Caracol Radio: El próximo 3 de agosto en Guatavita se hará el segundo tentadero pedagógico. ¿En qué consiste este ejercicio?

César Rincón: Fundamentalmente un tentadero es la selección natural que se hace de las becerras de lidia, las que van a ser madres en el futuro de ese ganado único que es el ganado de lidia. A partir de ahí le damos también la oportunidad a muchos niños que sueñan y que quieren con ser toreros. Ahí es la primera vez donde los muchachos se acercan a hacer ese ejercicio con un animal cuando antes se han estado entrenando. Es el espacio donde empezamos todos los que queremos y soñamos con ser toreros.

Caracol Radio: Justamente, ¿se selecciona Guatavita porque es allí donde usted en sus inicios estuvo en la plaza de toros?

CR: Sí, así es. Me trae un grato recuerdo la plaza de toros de Guatavita. En el año 77, más o menos, me hicieron un pequeño cortometraje unos periodistas de la Unicef y dije qué bonito poder recordar y recordar es vivir y contarles como a las personas que también quieren venir cómo fue ese episodio tan bonito, tan maravilloso. Desde luego quiero darle las gracias al Alcalde y a todas las personas que me están colaborando en el pueblo de Guatavita para que se haga este evento.

Caracol Radio: A este tentadero puede ir cualquier persona y conocer de cerca este ejercicio; usted ejerce como maestro y va dando indicaciones y contándole a la gente cómo se hace la selección, cuándo una vaca es buena, cuando no, si cumple con las características del ganadero, ¿esto es lo que vamos a ver?

CR: La selección se hace en privado, de cierta forma es privado porque es muy susceptible ese animal. Tiene que llenar unos requisitos que el mismo ganadero le va dando de acuerdo a los parámetros que él vaya eligiendo. Haciendo un símil con los ganados de leche, que no tienen nada que ver pero quiero traer a colación esto, es que si una vaca de selección que vaya a ser futura madre de una leche, pues le miden la grasa, la cantidad de leche que tenga, cuántos litros de leche puede dar.

Entonces en esta ocasión es la forma de embestir, de su bravura, de la honorabilidad, de la nobleza. Tenemos muchísimos carácteres que pueden ir seleccionando a través de la genética y por eso decimos que es sensible, porque muchas veces lo hacemos a puerta cerrada, quiere decir esa selección en el laboratorio y que siempre en todos los laboratorios del mundo cuando hay estos tipos de selección siempre hay una gran concentración del ganadero y desde luego con los expertos que están ahí colaborando.

Pero en esta ocasión lo queremos hacer abierto al público para que vean cómo es lo que debe ser la selección y cómo nosotros necesitamos que la gente pueda saber cuáles son los inicios también de un muchacho que quiere ser torero.

Caracol Radio: ¿Qué está pasando en nuestro país? Por el tema de los animalistas, es bien conocido lo que sucede, se está atacando mucho la fiesta brava. ¿Se están acabando los toreros en nuestro país?

CR: Se acaban los toreros pero porque no hay oportunidades. Los sueños de los niños están ahí y nosotros tenemos que abrirles los espacios a esos niños. Yo creo que no hay nadie que pueda decirle a un niño ‘vea usted no sea torero’ o ‘usted no sea ciclista’, que yo creo que es un referente para todos los niños por Egan Bernal. Cómo le podemos decir a un niño que de pronto quiera ser ciclista "usted va a tener un accidente en la bicicleta entonces mejor no monte". No, tenemos que abrirles los espacios, eso es lo que necesitamos hacer.

Sabemos que tenemos muchos ataques pero un día yo soñé con ser torero y lo logré afortunadamente. Ahora nuestra obligación es abrirles los espacios y los caminos a todos esos niños que quieren ser toreros. Uno le pregunta a un niño ¿usted por qué quiere ser torero y no otra cosa? Algo le llama la atención, tienen un referente ahora mismo que es Andrés Roca Rey, que es la máxima figura del toreo en el mundo.

Seguramente hace algunos años vieron a César Rincón en el año 1991, ya hace muchos años (sic) salir por la puerta grande de Las Ventas de Madrid y convertirse en una figura del toreo. Esos son nuestros espejos que tenemos para los niños, pero a esos niños no les podemos decir ‘mejor sea ebanista’, o ‘mejor sea arquitecto’. Si lo que quieren ellos es ser torero, nosotros no les podemos allanar el camino.

Caracol Radio: Habla usted de lo que fue los años 90, una época muy complicada en el país y todos estos años usted ha sido un referente en el país porque mientras en Colombia pasaban muchas cosas malas, usted triunfaba en Las Ventas; ¿qué siente después de todos estos años que han pasado al ver que no se le de al toreo la importancia que tiene, la cultura y la tradición?

CR: Yo creo que de cierta forma han querido pasar a un segundo plano lo que es la tauromaquia. A través de este gran movimiento animalista hemos visto que a los animales les quieren poner voz y yo sinceramente digo: yo soy un gran amante de la naturaleza, soy un hombre que amo profundamente al toro de lidia por las bondades que tiene ese magnífico animal bovino.

Entonces a través de ese movimiento de equiparar los valores éticos y morales del ser humano con el animal, creo que ahí es donde existe tal rechazo, pero creo que es un desconocimiento total. Yo creo que la naturaleza es tan bella y dentro de esa misma naturaleza hay que darle a cada animal su lugar. Hay unas especies de animales que el hombre lógicamente tiene que cuidar pero son para el uso del hombre. Entiendo perfectamente a los veganos, los entiendo perfectamente, pero hay ideologías que tú las puedes transmitir que son aceptadas, pero nosotros también tenemos un lenguaje que nos debemos respetar.

Creo que en la democracia fundamentalmente, que tenemos afortunadamente en nuestro país, cabemos todos, sin estigmatizar a los demás, sin hacerle bullying a los demás. A través de todos estos movimientos que hay, nosotros estamos siendo rechazados y creo que debemos poner un alto en el camino y decirles: nosotros somos también parte de este mundo.

Caracol Radio: Hablaba usted de Andrés Roca Rey, ¿lo igualará prontamente con el récord que usted tiene en Las Ventas?

CR: (Risas) Ojalá. Ese récord que fueron cuatro salidas por la puerta grande de Las Ventas de Madrid fue muy bonito. Yo creo que es maravilloso. Ojalá que salga y por eso digo qué maravilla que salga victorioso en el toreo. Pero me acuerdo de una palabra que me dijo el maestro Pepe Dominguín después de mi cuarta salida por la puerta grande de la Plaza de Las Ventas de Madrid. Le dijeron: ¿qué le parece lo de Rincón?, y él dijo: ‘eso es como hablar con Dios y que él te conteste’. Esas son palabras que nunca se me borrarán.

Caracol Radio: Torear en España para los toreros colombianos es un poco complicado, la provincia en ese país es muy cerrada, ¿cómo hacer para expandir a los matadores de toros esperando una buena oportunidad?

CR: Yo creo que fundamentalmente con la misma promoción. Los pasos se han venido cerrando, pero nada es imposible. Hace dos años Andrés Roca Rey tenía la misma situación que cualquier torero colombiano. No lo conocían y a través de sus triunfos se fue abriendo unos espacios grandísimos. Yo creo que simplemente que los toreros que vayan tienen que estar muy bien preparados.

Para esa preparación nosotros tenemos que abrirles los espacios. Es un eslabón que no se puede perder y tenemos que hacerle a los toreros cuando vayan, que vayan muy bien preparados para que cuando lleguen a Madrid. Madrid es como llegar al Tour de Francia. La Feria San Isidro en Madrid es como el Tour de Francia. El triunfar en el Tour de Francia es triunfar en Madrid en los toros. Para eso se necesita una preparación, un equipo, una mentalización, un sueño. Hay que perseguir los sueños y que esos sueños se hagan realidad y para eso necesitamos desde luego la mentalización de los toreros, indudablemente la preparación de ellos y nosotros tenemos que abrirle esos espacios y confiar en ellos.

Caracol Radio: ¿Cómo le ha ido como ganadero?

CR: Es bastante complejo, pero es apasionante. La ganadería de lidia maneja una genética bastante compleja, pero sí hay algo maravilloso. Soy ganadero por pasión, por agradecimiento indudablemente. Yo lo que tengo a mi alrededor se lo debo al toro de lidia y yo con todo mi cariño y toda mi devoción se lo devuelvo a él. Por eso crío al toro de lidia. Por eso digo también que cada ataque que le hacen a mi tauromaquia es como si me estuvieran haciendo daño a mi propia vida.