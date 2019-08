A juicio, excongresista que trata de evitar extradición a Colombia

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió acusar formalmente al excongresista del Partido Conservador y al expresidente de la Cámara de Representantes, Alonso Acosta Osio, por el delito de concierto para delinquir agravado, debido a que consideran que hay evidencia suficiente respecto a los presuntos nexos que habría tenido con grupos paramilitares. En consecuencia, su caso pasa a la Sala de Juzgamiento para que se inicie el juicio en su contra.

Lo particular de este caso es que está detenido en Honduras y el trámite de extradición, no ha sido nada fácil y continúa, pues su defensa ha acudido a varias herramientas para evitar que sea enviado a Colombia. Por ejemplo, le explicó a las autoridades hondureñas que tiene doble nacionalidad y por tal razón no debía ser extraditado.

La Corte colombiana revisó y efectivamente tiene doble nacionalidad, pero argumentó ante la Corte de ese país que la adquirió tiempo después de haber cometido el presunto delito y logró que su argumento no fuera válido.

Acosta se encuentra detenido desde el pasado 22 de abril en Honduras, pues vivía allá y se desempeñaba como gerente de una escuela bilingüe, pese a que fue citado por la Corte Suprema de Justicia desde que se inició el proceso en su contra en 2012, proceso en el que fue declarado como ‘persona ausente’.

Las autoridades de ese país lo capturaron al verificar que tenía una circular azul debido a que lo buscaban por la investigación en su contra y así se convirtió en el primer excongresista pedido en extradición por presunta parapolítica.

Acosta Osio fue congresista entre 1994 y 2006 y según la investigación habría tenido nexos con el frente José Pablo Díaz de las Autodefensas Unidas de Colombia que lideraba Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio’.