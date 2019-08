DT del América de México: “Lo de Mateus ha estado avanzando”

El centrocampista colombiano Matheus Uribe, del América mexicano, tiene un pie en el Oporto portugués, pero aún no concreta su pase, informó este viernes el entrenador del equipo, Miguel Herrera.

"Lo de Matheus ha estado avanzando, no se ha cerrado nada. Va a ser difícil contar con él por las circunstancias; si de pronto hoy llegan a un acuerdo lo sacaría del roster, me desbalancea todo", dijo Herrera quien por la incertidumbre acerca de Uribe no ha definido su once titular para recibir el sábado a Xolos de Tijuana.

Herrera, timonel de México en el Mundial Brasil 2014, espera conocer pronto el futuro de Uribe para establecer su plan de juego no sólo de su próximo compromiso sino del resto de la temporada.

"Cuando las negociaciones avanzan tienes que suponer circunstancias y no puedo arriesgar un partido".

Los azulcrema se desprendieron esta semana del arquero argentino Agustín Marchesín, nuevo integrante del Oporto, una baja sensible por tratarse del mejor guardametade la pasada temporada y por ser uno de los líderes del conjunto.

Antes se fue Edson Álvarez, integrante de la selección mexicana en el Mundial de Rusia 2018, quien pasó a las filas del Ajax holandés.