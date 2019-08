Gobierno invita a partidos independientes a la coalición del ejecutivo

La próxima semana se podrían presentar varios cambios en la política de nuestro país por cuenta de que el Estatuto de la Oposición permite que los partidos cambien su postura política frente al Gobierno.

Por esa razón desde el ejecutivo el consejero presidencial Jaime Amín lanzó una invitación al Partido Liberal y a Cambio Radical para que ingresen a la coalición y se conviertan en partidos de gobierno.

“El llamado que le hacemos a las bancadas que se han declarado en independencia es a que examinen la agenda del Gobierno y si es el caso y quieren acompañarnos como bancada de gobierno, la puerta está abierta. Este Gobierno quiere trabajar de la mano con estos partidos que han venido acompañando desde el primer día todo el trasegar en el legislativo y no sería nada diferente a hacerles un llamado a que se sumen a la causa”.

Cambio Radical ha manifestado que, por ahora, seguirá en la independencia, pero las puertas no están cerradas y en próximas reuniones se tomarán decisiones finales. En el caso del Partido Liberal la situación es distinta porque en esas toldas no se ha contemplado la posibilidad de ser una colectividad oficialista. Sin embargo Amín aclaró que la forma de relacionarse con el Congreso no cambiará porque sabe que las colectividades quieren representación política.

“El presidente no ha hecho esos cálculos, el país sabe cual es la actitud abierta, franca y generosa de lo que le hemos propuesto al Congreso, que es tener unas relaciones armónicas, respetuosas, en donde haya colaboración en el trámite de la agenda”.

Aunque desde el 7 de agosto las cosas pueden cambiar, por ahora las fuerzas políticas están de la siguiente manera:

Partidos de Gobierno:

Centro Democrático, Partido Conservador, Partido de La U, Colombia Justa Libres y ASI.

Partidos de oposición:

Alianza Verde, Polo Democrático, Lista de la Decencia, UP, MAIS y la Farc.

Partidos independientes:

Partido Liberal y Cambio Radical.