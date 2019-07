No hubo disparo directo: FF.MM sobre menor muerto en La Lizama

El comandante de las fuerzas militares, el general Luis Fernando Navarro, aseguró que no hubo un disparo directo en contra del menor de edad que murió cuando entro arbitrariamente a una guarnición militar.

“Ya hubo un pronunciamiento del señor Fiscal General de la Nación fundamentado en dictamen de Medicina Legal y eso nos está marcando un camino en la investigación”, dijo el general Navarro.

Lea También: Audios revelarían amenaza de soldado a joven asesinado en La Lisama

Frente a la intencionalidad de hacer o no daño en este caso por parte de las tropas, el alto mando militar dijo que “el Fiscal manifestó que no hubo un hecho doloso, es decir, no hubo un disparo directo contra el cuerpo de la persona”.

Es de recordar que la situación se presentó en la unidad militar La Lizama ubicada en la jurisdicción de Barrancabermeja en Santander, en donde murió un menor de edad por el disparo de un militar.