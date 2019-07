Egan Bernal, la maravilla registrada en los medios del mundo

Desde el pasado domingo, cuando Egan Bernal llegó a los Campos Elíseos como campeón del Tour de Francia, los medios de comunicación se rindieron a su talento y destacaron que un joven de apenas 22 años lograra esta conquista.

En Francia, el país que acoge la competencia cada año, L’Equipe hizo un juego de palabras con su nombre y tituló “SANS EGAL”, lo que se podría traducir a “sin igual”, acompañado de una foto de Bernal en su maillot amarillo.

Vea también: Le llueven críticas a Duque por no otorgarle la Cruz de Boyacá a Egan Bernal

El diario Libération también puso al colombiano en su portada y escribió “el nuevo mundo”, destacando que es el primer título de un colombiano en el Tour y además uno de los más jóvenes.

En Estados Unidos, The Washington Post y The New York Times tuvieron como protagonista de sus páginas deportivas al ciclista colombiano, también mencionando su juventud y asegurando que marca el comienzo de nuevos aires y nuevas generaciones para ese deporte.

En España los medios deportivos como AS, Marca y Mundo Deportivo se vistieron de amarillo para celebrar la hazaña de Egan Bernal. AS, especialmente resaltó “el nacimiento de una estrella” durante esta competencia. El País, también de España, escribió que Egan tiene “el mundo a sus pies”.

Vea también: ¿Cuánto dinero se ganó Egan Bernal por campeón del Tour de Francia?

Desde el Reino Unido, el diario The Guardian expresó que Egan Bernal “pedaleó hacia la historia y puso al ciclismo colombiano en el mapa”. The Independent también dijo que “tiene el ciclismo a sus pies”. Y la BBC destacó el trabajo que hizo junto al corredor británico Geraint Thomas.

En América Latina, medios como El Comercio de Ecuador y Clarín de Argentina, resaltaron que un ‘escarabajo’ se haya podido consagrar como campeón en Francia después de que los ciclistas colombianos se han destacado en tantas competencias.