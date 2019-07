Las declaraciones de afecto de Piedad Córdoba a Maduro y Cabello

La exsenadora Piedad Córdoba participó en actividades en Venezuela en el marco del Foro de Sao Paulo, entre esas una marcha del chavismo en donde estuvo junto al presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello.

Desde la movilización, Córdoba dijo que en Colombia la han intentado presionar para que hable en contra de Nicolás Maduro, pero, al contrario, expresó su afecto y admiración hacia el dirigente venezolano y hacia el chavismo.

“Me decían cuando iba a las entrevistas que, si me tocaba, me fuera contra Nicolás y les dije que primero muerta. Yo conozco a Nicolás, es mi hermano y mi hermano espiritual además”, dijo la exsenadora desde la tarima.

También aprovechó para demostrar su cariño hacia Cabello, quien se encontraba junto a ella en el evento.

“A este lo quiero como un putas, le ha tocado duro, pero seguimos ahí, porque, ¿saben qué somos? Un cariño verdadero”, expresó.

Piedad Córdoba también lanzó críticas a las gestiones que ha hecho Colombia para la migración venezolana y lo comparó con la época en la que Venezuela recibió a millones de venezolanos. Dijo que el gobierno del vecino país “jamás salió a pedir plata para apoyarlos o volvió el tema un negocio”.