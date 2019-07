Los sobrecostos de medicamentos no se han logrado superar: Corte

La Corte Constitucional había ordenado mediante el auto 263 de 2012 al Ministerio de Salud y a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos expedir una regulación para bajar lo sobrecostos en medicamentos que impedían el buen funcionamiento del sistema. La Corte volvió a revisar este tema, y concluyó que aunque ha habido avances no se ha logrado superar del todo el problema, por lo cual dice que hay un cumplimiento medio.

La Corte encontró por ejemplo, que se establecieron metodologías dirigidas al control de precios y otra serie de medidas que permitieron un ahorro de $ 4.3 billones de pesos entre los años 2014 y 2018 para el Sistema de Seguridad Social. Sin embargo, no pude identificar el impacto de algunas medidas, ni especificar si son sostenibles.

“Aun cuando la Sala encontró que la implementación de las medidas dio lugar a resultados que simbolizan un avance en la superación de la problemática identificada, no pudo verificar el impacto de algunas de estas, establecer que las mejoras son suficientes para la superación de la falla estructural que dio origen a la orden y al componente estudiado en la valoración, ni afirmar que son sostenibles”, dijo.

Lea También: Durante 2019 se han presentado 528 casos de Hepatitis C en Colombia

Dice la Corte que no se evidenció una nueva política farmacéutica, “no encontró una disminución significativa en los valores recobrados por la prestación de tecnologías no PBS UPC; no pudo analizar el impacto generado por los 902 medicamentos incluidos en el régimen de control directo con la Circular 07 de 2018, si se respetan sus precios o por el contrario se están cobrando valores que sobrepasan los límites impuestos, entre otras cosas”.

Por lo tanto señaló que las mejoras no son suficientes, y requerió a la Procuraduría, a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Contraloría, a la Fiscalía que sigan haciendo las investigaciones pertinentes en materia de sobrecostos de medicamentos y les informen trimestralmente a la Corte lo siguiente:

“(i) El número de investigaciones iniciadas y en curso, (ii) la cantidad de fallos con responsabilidad emitidos, (iii) cuántas personas o funcionarios fueron declarados responsables (si procede), (iv) a qué valor ascienden los recursos involucrados en las investigaciones (si procede), (v) qué valores han sido recuperados (si procede) y (vi) el valor de las sanciones impuestas (si procede)”.

Informes trimestrales también tiene que pasar MinSalud y la Comisión Nacional de Medicamentos.