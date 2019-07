Gobernador de Caquetá, Álvaro Pacheco perdió tutela en la Corte Suprema

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema negó la tutela que interpuso el gobernador de Caquetá, Álvaro Pacheco Álvarez, en contra de la condena de más de 7 años que le impuso la Sala Penal por parapolítica.

En su tutela argumentaba que se con la condena se le había violado sus derechos al debido proceso, la administración de justicia y otros, porque considera que la Sala Penal no tenía competencia para proferirla y porque haciéndolo le vulneró su derecho a la libertad.

Esto teniendo en cuenta el tránsito que había hecho el proceso, pues se adelantaba desde que era representante a la Cámara, luego perdió el fuero e incluso fue absuelto, pero al volver a ser gobernador volvió el proceso a la Corte y fue condenado.

El alto tribunal revisó y encontró que esta misma queja la interpuso ante el Tribunal de su departamento y que no había sido resuelta, por lo tanto concluyó que como no se han agotado todos los recursos, la tutela no puede usarse para revisar la condena.

Concluyó además que “precisamente por la falta de firmeza de lo allí decidido no hay evidencia sobre la presencia del daño, esto es, grave, inminente, no meramente eventual, que solo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela”.