¡Confirmado! The Offspring y Bad Religion estarán en Bogotá

Dos de las bandas emblemáticas del punk regresan juntas a Colombia el próximo 31 de octubre donde se presentarán en la "noche de purificación".

The Offspring y Bad Religion estarán en el Chamorro Entertainment City Hall de Bogotá en un único concierto como parte de su gira latinoamericana que los llevará a Argentina, Brasil y Chile.

Vea también: Roberto Carlos en Colombia, el regreso de un grande

Recientemente, “Noddles” Wasserman, guitarrista de The Offspring, en diversas entrevistas confirmó que el nuevo disco de la banda está listo, incluso han presentado una nueva canción durante sus presentaciones en vivo titulada “It Will Not Get Better”.

Este nuevo disco de será el décimo en su carrera y el primero en 7 años, desde el lanzamiento de su álbum “Days Go By” del 2012 y seguramente tendremos el privilegio de escucharlo previo a su visita a Colombia. La banda trabajó con el productor Bob Rock, siendo el tercer álbum consecutivo que trabajan con él y todo apunta a que será publicado el segundo semestre de este año.

Por su lado, la banda leyenda del punk rock mundial: Bad Religion se encuentra actualmente en el camino promocionando su 17º álbum de estudio Age of Reason. En su último álbum, Bad Religion sigue demostrando el nivel de su discurso, nivel que mantienen desde su debut en 1982, no solo con las letras de sus canciones, sino también contundencia punk por la que son conocidos. Los solos de guitarra bien sincronizados y emocionales de Brett Gurewitz y la habilidad de la banda para las armonías dulces son parte de la presentación de un argumento sólido y unificado, algo que los amantes del género verán en vivo el 31 de octubre en Bogotá.

Las entradas para este concierto estarán disponibles a partir del próximo 31 de julio en preventa exclusiva para clientes de Bancos Aval a través del sistema Eticketablanca.com

Precio especial GRUPO AVAL $213.000 + servicio Aforo 500. (Hasta agotar existencias)

Precio especial GRUPO AVAL $226.950 + servicio Aforo 2500. (Hasta agotar existencias)

Precio venta general a partir del 5 de agosto: $267.000 + servicio Aforo: 2000