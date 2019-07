Clara López renunció a la alcaldía y encabeza lista al Concejo de Bogotá

La excandidata presidencial Clara López tomo la decisión de renunciar a su candidatura para la alcaldía de Bogotá y convertirse en la cabeza de lista cerrada al Concejo de esta ciudad por el partido político Colombia Renaciente.

La inscripción la realizó horas antes de que la Registraduría Nacional cerrara la jornada. De acuerdo con López, la decisión se da para no polarizar más la elección de los ciudadanos y, por el contrario, aportar su experiencia para el Concejo.

“Decidimos no presentar la candidatura a la Alcaldía Mayor de Bogotá para no dividir, y más bien, congregar el centro alrededor de una propuesta de ciudad. Quiero recuperar esa imagen que se tuvo del Concejo, yo he sido concejal, contralora, alcaldesa encargada y llegó el momento de poner esa experiencia al servicio de la ciudad desde el concejo de Bogotá”, manifestó.

El partido Colombia Renaciente, surgió de la mano de algunos disidentes del Partido Liberal.