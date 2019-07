David Luna no será candidato a la alcaldía de Bogotá

Luna hizo el anunció a través de su columna en el diario La República argumentando sensatez.

“Por eso a quiénes me preguntan y a los medios que sugieren que haré parte de la contienda electoral de este año, tengo que decirles que no. Sí, Bogotá es mi sueño, la amo profundamente y por eso propuse acordar un mecanismo que nos permitiera llegar con un candidato único de coalición de los distintos sectores que luchamos contra la polarización, que buscamos que el centro sea la alternativa para resolverle los problemas a la gente y no a los políticos. Es decir, lograr inscribir un solo candidato que construya sobre lo construido, pero no fue posible. En consecuencia, he decidido no ser candidato a la Alcaldía, debo sumar y no dividir, pero desde luego seguiré trabajando intensamente por Bogotá, y esperando que quienes participan se pongan de acuerdo en ese propósito de unirse porque primero debe estar la ciudad”.

