Se están perdiendo las becas en el exterior para los colombianos

Actualmente decenas de entidades financieras abren a diario posibilidades para estudiar en el extranjero exclusivamente para latinos; sin embargo, y según la experta en educación Diana Martínez, en muchos casos las personas no aplican, desisten en la mitad del proceso, y un alto porcentaje de las becas terminan perdiéndose.

“Esto sucede porque las personas no tienen información de la cantidad de Becas que existen, tienen el mito de que porque (sic) no tienen buenas notas no van a pasar, que el proceso es demasiado complicado, que ya tienen una edad muy avanzada o simplemente no saben cómo redactar la carta de motivación”, afirma Diana Martínez, creadora de la aplicación ‘Mi beca’.

Por ese motivo, dio tres tips para que los colombianos apliquen con éxito a estos programas. “Es necesario tener como mínimo cinco becas presentes a las que se pueda aplicar, por ejemplo unas de (...) inglés que se puedan certificar por medio de exámenes internacionales, porque hay más posibilidades de encontrar una beca en inglés y dedica bastante tiempo a escribir tu carta de motivación, que es el 80% del éxito en la solicitud de una beca”, indicó Martínez.

Cabe mencionar que el próximo 10 y 11 de agosto se llevará a cabo en Bogotá el ‘Festival Mi beca 2019:”, un evento creado para entrenar a personas interesadas en obtener becas de maestría y doctorado en el extranjero.