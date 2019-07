A puerta cerrada, Barguil explica sus ausencias al Congreso

En el Consejo de Estado se realiza la audiencia de práctica de pruebas dentro de la demanda de pérdida de investidura que se interpuso en contra del senador del partido Conservador, David Barguil. Y se hace a puerta cerrada por petición de la defensa del congresista.

“Todo lo que tenga que ver con la salud, la historia laboral, las historias clínicas tienen reserva legal”, afirmó el abogado Rodrigo Durán.

El magistrado Nicolás Yepes aceptó la petición de la defensa pese a que la demandante, Catherine Juvinao, afirmó que las enfermedades que se justificarían no implican mayor gravedad.

“Acá no vamos a estar hablando de enfermedades graves en absoluto porque las enfermedades del doctor Barguil no pasan de la rinitis y de la otitis. Acá no estamos hablando de ninguna enfermedad que involucre una situación seria de intimidad. Son enfermedades que por lo general ni siquiera son emergencias”, afirmó.

Criticó que Barguil no haya respondido a la ciudadanos sobre sus ausencias, ni siquiera a sus 140 mil electores.

“El señor Barguil no ha querido ofrecer una explicación a la opinión pública por estos hechos y hoy que al médico le va a tocar explicar cómo es que el señor David Barguil en dos años se enferma casi tres veces al mes en promedio (...) entonces los abogados van a limitar el acceso de la ciudadanía”, dijo.

Y agregó: “Tal es de interés público esta audiencia que si el señor David Barguil se enferma más de una vez al mes, entonces aquí vamos a tener una situación de interdicción del congresista. Porque si un congresista se enferma tanto no puede cumplir con sus labores, no es apto”.