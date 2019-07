Los dinosaurios invaden Los Ángeles y hacen realidad el "Jurassic World"

El parque Universal Studios inauguró este lunes su nueva atracción sobre "Jurassic World" bajo el asombro de cientos de personas que vieron como los estudios de la ciudad de Los Ángeles (EE.UU.) fueron invadidos por los dinosaurios de la saga de películas iniciada por el director Steven Spielberg.

Vea también: Las sorpresas de Warner Channel en Comic Con San Diego 2019

La nueva instalación, llamada "Jurassic World - The Ride", ha llevado a la realidad el universo salvaje ideado para la gran pantalla con el trabajo de un equipo de especialistas en efectos especiales y cineastas entre los que se encuentra el propio Spielberg, indicó Universal.



Al estreno de la atracción acudieron los protagonistas de las dos cintas más recientes de la saga, el actor Chris Pratt y la intérprete, Bryce Dallas Howard, así como el director Colin Trevorrow.



"Además de haber dirigido una película, soy un gran seguidor de la saga y una de las mejores cosas de ser un 'fan' es poder compartir tu pasión con la familia. Eso es lo que permite esta atracción", explicó a Efe Trevorrow.



Gracias a los avances tecnológicos, varios dinosaurios animatrónicos tridimensionales son capaces de caminar por el parque, interactuar con los visitantes e incluso sorprender -o asustar- con enfados repentinos.



También los icónicos pilares iluminados que aparecen en las películas originales dan la bienvenida a "Jurassic World - The Ride", que cuenta con réplicas de especies como el "Stegosaurus", "Parasaurolophus", "Velociraptors", "Dilophosaurus" y "Tyrannosaurus Rex".



"Me parece algo surrealista", exclamó Dallas Howard después de comprobar la forma en la que han cobrado vida aquellas especies creadas originalmente mediante efectos especiales.



Entre los invitados a la inauguración hubo varias estrellas latinas como los hermanos Leonardo y Ángela Aguilar, hijos del músico Pepe Aguilar, y el actor Diego Tinoco (On My Block), quien deseó que en el futuro "haya más películas de acción que cuenten con intérpretes latinos".



Con esta nueva atracción, Universal recoge en su parque de atracciones el fenómeno y el asombro por los dinosaurios que devolvió a la gran pantalla "Jurassic World" (2015).



Tras la trilogía formada por "Jurassic Park" (1993), "The Lost World: Jurassic Park" (1997) y "Jurassic Park III" (2001), cuyas dos primeras entregas contaron con Spielberg como director, la saga regresó a los cines con "Jurassic World (2015)", de Trevorrow, y "Jurassic World: Fallen Kingdom" (2018), del español J.A. Bayona.



Estas dos nuevas entregas arrasaron en taquilla al recaudar, entre ambas, casi 3.000 millones de dólares en todo el mundo.



"Han pasado más de dos décadas desde la obra maestra de Spielberg y la hemos llevado más cerca de la realidad", valoró la presidenta de Universal Studios, Karen Irwin.



Está previsto que en 2021 se estrene "Jurassic World 3", que bajo la dirección de Trevorrow pondrá fin a la última trilogía de la saga.