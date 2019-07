Uber debe fortalecer medidas de seguridad para proteger datos

Debido a una falla de seguridad en Uber en 2016 que afectó las cuentas de 57 millones de usuarios en el mundo, de los cuales 267.000 eran residentes colombianos, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó a la plataforma fortalecer sus medidas técnicas, humanas y administrativas para garantizar la seguridad de los datos personales de colombianos usuarios y conductores de dicha aplicación móvil.

Por lo anterior la entidad ordenó implementar medidas para evitar que sucedan otros incidentes de seguridad como el ocurrido y que afecten la seguridad de los datos de los colombianos.

Le puede interesar: ¿Pagaría una suscripción mensual para usar Uber?

En la orden se precisó que las medidas deben ser apropiadas, útiles, eficaces y demostrables para evidenciar el cumplimiento de lo que exige el principio y el deber de seguridad en la regulación colombiana, según la cual, Uber debe garantizar la seguridad de los datos personales, evitando acceso no autorizado o fraudulento, uso no autorizado o fraudulento , consulta no autorizada o fraudulenta y adulteración o pérdida.

Para los próximos 4 meses Uber deberá demostrar o evidenciar que mejoró sus medidas de seguridad y tendrá que presentar una certificación emitida por una entidad, nacional o extranjera, independiente, imparcial, profesional y especializada en temas de seguridad de la información.

Cabe resaltar que quien emita el certificado será seleccionado por Uber, pero debe ser un tercero, cuya gestión esté libre de todo conflicto de interés que le reste independencia y ajeno a cualquier tipo de subordinación respecto de Uber.

La orden de carácter preventivo emitida por la SIC tuvo en cuenta las investigaciones y actuaciones de las autoridades de consumidor y de protección de datos de 4 países del mundo (Estados Unidos de América, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Francia y el Reino de los Países Bajos ) y el acuerdo suscrito con el Fiscal General del Estado de California y del distrito de San Francisco (Estados Unidos de América).

Lea también: ¡Google no quiere "viejitos"! pagará sanción por no contratar mayores de 40

Según las estadísticas de Uber, la aplicación tiene más de 91 millones de usuarios activos en la plataforma y tiene presencia en 63 países y más de 700 ciudades del mundo. En cuanto a Colombia, Uber cuenta con unos 83.000 conductores y es usado mensualmente por alrededor de 2,1 millones de pasajeros.

Por eso la SIC argumenta que “tiene la enorme responsabilidad de garantizar la seguridad de la información de todos sus usuarios y conductores, lo cual lo obliga a ser extremadamente diligente en esta labor y a no ahorrar esfuerzos para responder por la seguridad de los datos de las personas”.