Petro asegura que no acompañará a Claudia López en aspiración a la alcaldía

El exalcalde de Bogotá y senador, Gustavo Petro, dijo este mediodía que “en principio” no apoyará la aspiración electoral en la ciudad de Claudia López.

En diálogo con Caracol Radio explicó que para él es indispensable que quien conduzca la ciudad el próximo año regrese a los diseños del Metro que quedaron de su administración, es decir con recorrido subterráneo y no con trazado elevado, como lo definió la alcaldía de Enrique Peñalosa.

La diferencia quedó planteada en un trino de respuesta de Petro a un comentario de Claudia López, en el que decía que apoyará el Metro tal como está.

"Mientras una candidatura no sea capaz de defender lo que más podría ayudar a Bogotá en la tragedia de su movilidad, un poderoso metro subterráneo de alta capacidad, y no una excusa para meter más buses que llevan a la indignidad a la ciudadanía, no puedo acompañarla".

La postura de Petro se da porque López manifestó que no tumbaría los avances del metro en caso de que Peñalosa deje todo listo para ese tema porque sería irresponsable para Bogotá. “Si lo fundamental no está, ahí sobramos y creo que hoy ahí sobramos. Eso no significa que cerramos las puertas porque siempre habrá la opción del entendimiento y la razón”.

Frente a Morris indicó que la decisión se tomaría en los próximos días justamente porque el cierre de candidatos es el sábado 27 de julio. “Sí, la asamblea de la Colombia Humana toma una decisión y se va a citar la asamblea para que tome decisión al respecto, la asamblea será citada en estos días y cualquier candidato puede ser avalado y se avalará a la candidatura que corresponda más genuinamente a los deseos programáticos de la Colombia Humana”.