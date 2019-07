MOE pide sanciones del CNE a Macías por obstáculos a estatuto de oposición

La Misión de Observación Electoral pidió al Consejo Nacional Electoral que imponga sanciones al ex presidente del Congreso, Ernesto Macías por obstaculizar en esta y otras oportunidades el estatuto de la oposición.

Desde la Casa de Nariño la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios afirmó que no fue solamente la ‘jugadita’ que realizó el ex presidente Macías para sabotear el discurso de la réplica de la oposición.

Considera que se presentaron otras irregularidades como en los debates en el Senado, como el que se realizó al ex fiscal, Néstor Humberto Martínez que no permitió concluir a los partidos citantes, así como otras actuaciones en las que se evidenciaron los obstáculos a las colectividades contrarias al Gobierno.

Pidió la intervención del CNE, para que la conducta sea sancionada y se sienten precedentes, para que en futuros presidentes respeten el estatuto.

“Lo que estamos viendo es que no hay un cumplimiento al derecho al debate y el Consejo Nacional Electoral tiene las herramientas para establecer sanciones, al ex presidente del Congreso. Además un llamado de atención muy serio para que no quede un precedente en que los presidentes de los Congresos no van a respetar el Estatuto de la Oposición”.

Al ser consultada, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez afirmó que las garantías a la oposición no son competencia del Gobierno Nacional.

"la dinámica de la participación de los sectores políticos es autónoma del Congreso”, consideró la ministra Gutiérrez quien afirmó que las garantías a la oposición, “son una calificación del Congreso y no del Gobierno".

Desde la MOE esperan que tanto el CNE como la Procuraduría realicen las investigaciones e impongan las sanciones correspondientes, frente a las irregularidades contra los derechos de la oposición aprobados por el propio Congreso de la República.