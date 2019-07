La encrucijada por los estudios para decidir el futuro de Hidroituango

La Procuraduría lidera la cuarta sesión de la mesa técnica que ordenó el Juez 75 Municipal de Control de Garantías para que le entregue un informe técnico sobre la estructura rocosa alrededor de Hidroituango y el impacto y la estabilidad ambiental del proyecto.

Le puede interesar: Consejo de Estado discute hoy posible pérdida de investidura de Mockus

Sin embargo, hasta el mediodía, se generó un debate entre las partes que incluye la Contraloría, la Fiscalía, representantes de víctimas, Hidroituango, Empresas Públicas de Medellín, EPM, y otras entidades que tienen que ver con el proyecto porque algunos consideran que se le debe entregar al juez lo que se tiene hasta el momento y otros dicen que debe concluirse definitivamente de la iniciativa es viable.

El problema surge porque hasta el momento se ha establecido que ninguna de las entidades, ninguna universidad o centro educativo puede adelantar el estudio que se necesita para llegar a una conclusión, por lo que desde la Unidad de Investigaciones Especiales de la Procuraduría se ha dicho que se debe entregar lo que se tiene, que son los estudios aproximados de cada entidad.

“En lo que nosotros podemos percibir en la lectura de los diferentes informes pues es sencillamente, que este subcomité técnico no le puede decir al señor juez que el macizo es estable o no inestable, hay esta información que aborda esta temática con la cual usted pueda tomar una decisión”, dijo.

Lea también: Corte estudiará si tumba prohibición de portar rociadores de gas pimienta

Considera el funcionario que es el juez el que debe ordenar, si lo considera pertinente, el estudio necesario.

Sin embargo, otra cosa piensan los representantes de víctimas: “el juez pide que se resuelva esto, no para decir si la información es suficiente o no, sino es para que le digan si es estable o no.

La Contraloría también aseguró que no hay suficiente información sobre la viabilidad del proyecto.