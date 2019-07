Acusación contra el ex fiscal de la JEP excluyó a ‘El Tuerto’ Gil

Caracol Radio conoció el documento que marca el inicio del eventual juicio contra el exfiscal de la JEP, Carlos Bermeo, por un millonario soborno, supuestamente, para interferir en el proceso de extradición de Jesús Santrich.

Lo primero que resulta curioso en el escrito de acusación, que se supone es la carta de navegación en un eventual juicio, es lo escaso en argumentos, según algunos expertos consultados por Caracol Radio, para acusar a los implicados en una investigación tan delicada.

Se trata del millonario soborno en dólares para interferir, supuestamente, en el proceso de extradición de Jesús Santrich y que dejó capturados al entonces fiscal de la Justicia Especial de Paz, Carlos Bermeo, el ex senador Luis Alberto Gil y a tres personas más, cuando recibían y escondían más de 400 mil dólares en dos hoteles del norte de Bogotá.

El “guiño” de El Tuerto Gil

Todos los capturados negaron los cargos imputados por la Fiscalía, se declararon inocentes, pero después de ocho meses de cárcel las percepciones se alteran y, por lo menos en el caso del ex senador Luis Alberto Gil, un acuerdo ya se firmó.

Lea también: Listo el acuerdo entre la Fiscalía y “El Tuerto” Gil.

El ex congresista, conocido también como el ‘Tuerto Gil’ decidió afanar su proceso y aceptar tres delitos: concierto para delinquir, tráfico de influencias y cohecho, a cambio de pagar 4 años y cinco meses de prisión, además de la posibilidad de solicitar detención domiciliaria, por sus condiciones de salud.

Por eso, Gil se quedó por fuera de la acusación contra Bermeo y tendrá un capítulo especial, en el que un juez definirá si acepta ese acuerdo.

Los “engañados”

Tres de las personas capturas mantienen, en su defensa, que su única responsabilidad fue acompañar al ex fiscal de la JEP y al ex senador a un encuentro con el encargado de entregarles el soborno, que resultó ser un agente encubierto.

El problema es que a todos les encontraron parte del soborno y así se explica en el escrito de acusación cuando la Fiscalía detalla, brevemente, la responsabilidad de cada implicado y con cada delito.

Insisten que sólo cumplían órdenes, no sabían el origen o destino de ese dinero, cayeron, según ellos, en lo que se conoce como un “gancho ciego”.

Las “salidas” de fiscal Bermeo

Con el escrito de acusación en manos de los jueces y el ex senador Gil aceptando cargos, no son muchas las opciones que le quedan al ex fiscal Carlos Bermeo.

Su defensa insiste en librar un debate y un juicio con la Fiscalía, pero con el paso de las semanas son más las declaraciones que lo dejan sólo en un escenario con videos, audios y fajos de dólares.

Cuando capturaron a Bermeo, lo hicieron con quien hasta ese día era su novia. El caso terminó incluso con la relación, pues la mujer ahora está en una orilla distinta por demostrar su inocencia.