Fariñez regresó a prácticas con Millonarios, aún sin definir su futuro

Millonarios continúa recibiendo noticias positivas tras un inicio de semestre complicado en la Liga Águila 2019-II. Jorge Luis Pinto recuperó este martes, al menos durante la práctica, al jugador más relevante de su plantel, el venezolano Wuilker Fariñez.

El portero de 21 años llegó con una contractura muscular tras su paso por la Copa América con su selección. Solo hasta esta semana pudo realizar trabajo de campo a la par de sus compañeros. El estratega advirtió que se le evaluará durante la semana para ver si puede ser de la partida para el duelo del sábado ante Atlético Bucaramanga.

Pinto: "Hay uno o dos periodistas que quieren hacer daño"

Sin embargo, no todo es color de rosa al respecto, el empresario del jugador no descarta que llegue alguna oferta por el portero en el presente mercado, por lo que habría pedido a Millonarios no cerrar del todo esta alternativa.

El presidente de la institución, Enrique Camacho, ha repetido en múltiples oportunidades que por el jugador aún no llega ninguna oferta, pese a las especulaciones de prensa, principalmente de medios venezolanos, que han hablado incluso del Espanyol de la primera división española entre los interesados.