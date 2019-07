Duque: Yo no le daría mucha importancia a la ‘jugadita’ de Macías

Luego de que la Procuraduría anunciara que se iniciará una investigación preliminar contra el expresidente del Senado Ernesto Macías por supuestamente haber incurrido en una conducta indebida cuando la oposición ejercía su derecho de réplica en la instalación del Congreso, el mandatario de los colombianos, Iván Duque, en entrevista con Colprensa , aseguró que lo sucedido no tiene mucha importancia desde el punto de vista del debate nacional.

Según Duque, el protocolo solo establece que el presidente de la República instala el Congreso y pasa a radicar los proyectos. Afirmó que no conocía el orden del día y tampoco estaba obligado a quedarse para el discurso de la oposición del pasado 20 de julio y que estuvo a cargo del senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo.

“Yo no le pongo a eso misterio. Yo no tengo contendores políticos. Yo no estoy compitiendo por la reelección, yo soy el presidente de todos los colombianos y quiero gobernar para todos los colombianos. Si el estatuto de la oposición dice que hablan, pues que hablen, perfecto. Si el estatuto de la oposición dice que hay réplica, pues hay réplica. No le metamos eso más misterio”, agregó el presidente.

El mandatario agregó que la instalación del Congreso el pasado 20 de julio no se puede reducir a lo que dijo Macías en los micrófonos porque ya reconoció su error y además hay temas más importantes que se trataron.

“¿Del 20 de julio lo que nos queda de reflexión nacional son 30 segundos de conversación?”, señaló Duque y añadió que tampoco se puede reducir el balance que se le hizo al país en educación, salud infraestructura, entre otros temas, solo a esto porque todo tiene su momento y su espacio.

En relación al senador Robledo, el mandatario recordó que este fue su compañero en el Senado y que tiene diferencias ideológicas, pero estuvieron juntos en debates, así como se enfrentaron a otros tantos.

Duque agregó que el país se debe concentrar en que se radicaron proyectos importantes como el que pretende endurecer las penas contra quienes cometan actos de corrupción o el que pretende ascender de forma póstuma a los estudiantes de la escuela militar de cadetes Francisco de Paula Santander, quienes murieron el pasado 17 de enero luego de un atentado del ELN en Bogotá.