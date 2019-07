Centro Democrático entregará coaval a Miguel Uribe Turbay para Bogotá

Dicen que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo y eso está pasando en el Centro Democrático en donde después de que se eligió a Ángela Garzón como candidata única para la Alcaldía de Bogotá, ahora desde la misma colectividad le han pedido que dé un paso al costado.

Resulta que el pasado viernes en la reunión de bancada que hubo se discutió el tema de los avales y Bogotá fue una de las grandes discusiones. Allí fue en donde se llegó a la conclusión de que Garzón no estaba registrando respaldo en las encuestas y que, además, en un sondeo interno, no contaba con el respaldo de los militantes y la base no la quiere como candidata.

Por esa razón fuentes de la colectividad le contaron a Caracol Radio que se le pidió a Garzón apartarse para entregarle el coaval a Miguel Uribe Turbay, quien también está en la contienda para la alcaldía, pero Garzón les pidió un mes más ya que después del plazo de inscripciones los partidos tienen esos 30 días para hacer alguna modificación.

El tema allí es que si aceptan ese plazo y finalmente deciden irse con Uribe Turbay no aparecería el logo del Centro Democrático en el tarjetón y por eso en las próximas horas habrá definiciones clave en este tema, aunque ya es un hecho político que se irán con el joven aspirante.

Paralelamente a esta decisión se está haciendo un sondeo interno y con la ciudadanía para demostrarle a Garzón que no cuenta con el respaldo y que el partido respalda a Uribe Turbay. Fuentes del uribismo aseguraron que posiblemente se le ofrecería a Garzón ser la cabeza de lista para el Concejo en Bogotá.

Lo cierto es que las inscripciones de candidatos cierran el 27 de julio y la dirección nacional, distrital y el Comité del partido tomarán esta decisión en las próximas horas.