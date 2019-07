Las 10 frases clave del discurso de Duque en el Congreso

Durante el discurso de Iván Duque durante la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de la República, el presidente se fijó en puntos como el proceso de paz con el ELN, el narcotráfico y la lucha contra grupos y cultivos ilícitos, entre otros.

Frente a los congresistas de nuestro país, estas fueron las diez frases más destacadas que Duque emitió en el Salón Elíptico del Capitolio:

1) Propusimos un pacto que ponga primero a los pobres y que ya hoy tiene una hoja de ruta: nuestro Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad [...] Me complace decirles que en estos 11 meses ya empezamos a recorrer ese camino con logros tangibles que han transformado la vida de millones de colombianos.

2) Aprobamos el presupuesto más alto para la Educación que ha visto Colombia y nuestro programa Generación E está abriendo las puertas de las aulas universitarias a muchos jóvenes para que cumplan sus sueños de estudiar.

3) Lanzamos la política ‘Ruta Futuro’ contra las drogas, una estrategia integral que enfrenta desde el cultivo hasta el tráfico y el consumo, desde políticas de interdicción hasta la atención al adicto. Estamos convencidos de que con coca no hay paz sostenible para nuestro país ¡A más coca, menos paz!

4) Nos comprometimos a ser más efectivos en la erradicación de los cultivos ilícitos porque heredamos un área superior a las 200 mil hectáreas. En este 2019, por primera vez en 7 años, el área de cultivos ilícitos frenó su crecimiento exponencial y hemos erradicado y sustituido más de 80 mil hectáreas en lo corrido del gobierno.

5) Los colombianos así lo esperan y lo están demandando. Por eso hoy radicaremos ante el Congreso un nuevo proyecto anticorrupción, concertado con la Fiscalía General de la Nación y las distintas fuerzas políticas.

6) Así como rechazamos la corrupción, repudiamos los asesinatos de los líderes sociales. Cuando tomé posesión denuncié esta situación que ya estamos enfrentando desde el Plan de Acción Oportuna (PAO). Hemos reducido el 35 por ciento de las muertes de líderes en lo corrido del Gobierno en comparación con el periodo anterior ¡Queremos acabar con esa tragedia de raíz, pero enfrentamos poderosos enemigos!

7) El 7 de agosto anuncié a los colombianos una evaluación juiciosa y responsable de los 17 meses de conversaciones de paz con el ELN que había desarrollado el gobierno anterior. Tras esa evaluación encontramos que este grupo no sólo había continuado con sus acciones terroristas sino también había secuestrado y asesinado colombianos en ese mismo período.

8) Colombia no se doblegó ni se doblegará ante el terrorismo. Le demostramos a los violentos que unidos jamás nos derrotarán, que sentimos dolor, pero no nos rendimos […] El ELN no puede seguir siendo un obstáculo para una Colombia en paz con Legalidad.

9) El positivo despegue de nuestra Agenda de Reactivación Económica seguirá creando el mejor entorno para que las empresas, grandes, medianas, pequeñas y micro generen más empleo. Estamos tomando todas las medidas para que sectores estratégicos dinamicen su contribución a los índices de ocupación […] Con la Ley de Financiamiento, aprobada por este Congreso, redujimos la carga de impuestos que estaba asfixiando a las empresas.

10) En lo que queda de este año y durante todo el Gobierno, seguiré recorriendo el país junto con todo el equipo de Gobierno y con ustedes entregando y poniendo en operación distintas obras de infraestructura como colegios, centros de acopio, viviendas de interés social, centros del Sena, soluciones de energía solar, puentes, bibliotecas, vías, alcantarillados, instalaciones deportivas y plazas, construyendo País.