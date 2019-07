Canciller: Decisión sobre glifosato abre posibilidad a la fumigación

El canciller Carlos Holmes Trujillo participó en la sesión del Consejo de Seguridad en la que la Misión de Verificación de Naciones Unidas entregó el informe trimestral de la implementación de la paz en Colombia.

Desde Nueva York, habló del reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el glifosato y dijo que abre la posibilidad de que el gobierno de Iván Duque siga utilizando todas las herramientas propuestas en la lucha contra las drogas.

“La acción del gobierno del presidente Duque se dirige a disponer del mayor número de herramientas posibles: erradicación forzosa, erradicación voluntaria, acuerdos con las comunidades, fumigación a bajas alturas, fumigación con todas las seguridades, oportunidad que en este momento se abre a raíz de la decisión de la Corte Constitucional”, declaró el canciller.

En la reunión también destacó el compromiso del Gobierno con la implementación de los acuerdos, así como el compromiso de la mayoría de los excombatientes.

Sin embargo, dejó clara la preocupación del Gobierno por la desaparición de Jesús Santrich, lo que calificó como un intento del excomandante de las Farc de evadir la justicia en Colombia.

Señaló que también es inquietante que otros líderes de las Farc estén incumpliendo compromisos, por lo que dijo que deben abrirse incidentes de incumplimiento.

“El 16% de la comandancia de esa antigua guerrilla no ha aportado verdad, no ha asistido a las audiencias, mostrando poco interés en la reparación de las víctimas y no se ha comprometido con las garantías de no repetición al desconocerse su paradero en la actualidad”, expresó Trujillo.

Finalmente dio seguridad de que no abandonarán a quienes están en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación cuando termine su vigencia en agosto.