Se presentará propuesta para eliminar servicio militar obligatorio

Con el propósito de eliminar el servicio militar obligatorio y convertirlo en un servicio social voluntario para la paz, los senadores Antonio Sanguino, Alexander López e Iván Cepeda presentarán un proyecto para la próxima legislatura del Congreso.

Frente a la iniciativa, López afirmó que es una oportunidad para que los jóvenes, tanto hombres como mujeres, tengan opción de capacitarse en actividades distintas a las armas. “Queremos que ese servicio para la paz conduzca a que el joven que no quiere ir a las fuerzas militares, lo pueda hacer como promotor cultural, del medio ambiente, la biodiversidad, los derechos humanos y en el fortalecimiento del agro”, manifestó.

Aunque el proyecto se había presentado el año pasado y quedó archivado, López espera que esta vez no pase lo mismo. También dijo que posiblemente “va a tener algunos tropiezos porque hay algunos sectores en el Congreso que no le apuestan a la paz, sino que le siguen apostando al conflicto y a la guerra”

López afirmó que están dispuestos a negociar con los contradictores de la iniciativa para dejar un servicio obligatorio, pero con la condición que no sea militar y pase a ser el servicio social para la paz.