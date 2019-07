A invadir el Área 51, el meme que alertó a las Fuerzas Aéreas de EE.UU.

A pesar de que las imágenes están circulando por internet desde hace unas semanas, personas de la farándula se suman a la “iniciativa” de invadir el Área 51. El día de ayer Miley Cyrus publicó una antigua imagen de ella y Selena Gómez disfrazadas de aliens, diciendo “Yo y @selenagomez de camino al Área 51”.

El evento, que actualmente cuenta con millón y medio de asistentes y otro millón de interesados, inició como una broma que esperaba conseguir solo algunos likes. Varios usuarios se sumaron a la diversión realizando “detallados” planes para invadir el campo de entrenamiento, que incluían encontrar personas rudas que atacaran directamente, mientras otros dos grupos atacaban los blancos corriendo como Naruto, pues esto les daría suficiente velocidad para evitar las balas.

A pesar de que claramente es un juego, el usuario Jackson Barnes se sintió en la necesidad de anunciar: “Hola gobierno estadounidense, esto es una broma, no pretendo cumplir este plan(…) no soy responsable si las personas deciden realmente invadir el Área 51”. Todo esto dentro de la conversación del evento de Facebook Storm Area 51, They Can’t Stop All of US, el que inició el meme.

Laura McAndrews, portavoz de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, advirtió en entrevista para el Washington Post que “El Área 51 es un campo abierto de entrenamiento de las Fuerzas Aéreas y desalentamos a cualquier persona de tratar de invadirla. (…) Siempre estamos dispuestos a proteger a América y sus bienes”.

Todo esto no detuvo a los usuarios para seguir haciendo memes e inclusive aparecer en el show Meme Review de quien fue el youtuber más subscrito por más de 10 años, Pewdiepie. A continuación algunas de las imágenes que dejó la “invasión”: