Google cancela creación de buscador adaptado a políticas chinas

Ante el Senado de EE.UU, el vicepresidente de asuntos gubernamentales y políticas públicas de google, Karan Bhatia, aseguró que el proyecto Dragonfly fue eliminado. Esto sucedió en el marco de las declaraciones de “Google y la censura a través de buscadores”.

El proyecto se encontraba en pausa desde diciembre del año pasado, pero aún no había declaraciones que confirmaran si continuaría o no. Curiosamente, hace dos días Peter Thiel, cofundador de PayPal, había acusado a Google de “supuesta traición” por colaborar con China y no con Estados Unidos.

Esto hace referencia al proyecto Maven que buscaba aplicar los últimos avances en inteligencia artificial al desarrollo armamentístico. Sin embargo, Google no renovó el contrato luego de que el proyecto saliera a la luz en abril del año pasado.

Para agosto del mismo año se hizo pública la creación del proyecto Dragonfly, que pretendía crear un buscador que cumpliera con las estrictas políticas de regulación de contenidos de China. Por ejemplo, Weibo (el Twitter chino) y WeChat (WhatsApp) deben controlar contenido sensible, que vaya en contra del régimen o que hable de problemas de sanidad.

En su momento, Amnistía Internacional declaró que “Será un día negro para la libertad en internet si Google se somete a las reglas extremas de la censura china para acceder a su mercado”.

Las declaraciones ante el Senado tienen como principal objetivo evaluar la actuación de Google en su plataforma Youtube, tras las acusaciones que enfrento porque, supuestamente, su algoritmo atacaba a los usuarios con posiciones conservadoras. Esta acusación surge por la constante desmonetización y restricción de edad en ciertos videos por “promover el odio”.