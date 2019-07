La vicepresidenta olvidó uno de los nombres de la dulpla Cabal-Farah

Hoy fueron recibidos por el presidente Iván duque los tenistas Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, campeones del torneo de Wimbledon en modalidad de dobles para entregarles la Condecoración de Gran Cruz de la Orden Nacional al Mérito

En la bienvenida, la vicepresidenta de la República Marta Lucía Ramírez publicó un trino haciendo alusión a esta bienvenida significativa; pero a la hora de escribir el apellido Farah -el de Robert- escribió Hadad.

Minutos después borró el tuit y publicó otro haciendo mención a los tenistas; sin embargo este error no pasó desapercibido y varias personas se dieron cuenta de la pifia hecha por la vice. Los comentarios alusivos a que no se sabe el nombre de los tenistas no se hicieron esperar.

Mas allá del error de Ramírez, el encuentro entre los gobernantes y la mejor dupla del tenis en el mundo se llevó a cabo sin ningún inconveniente y con muchas palabras de agradecimiento de un lado y otro.