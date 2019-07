HBO establece récord de nominaciones a los Premios Emmy 2019

Con 137 nominaciones, HBO rompió el récord como la cadena de televisión más nominada en su historia, y este es el noveno año consecutivo que recibe más de 100. El anuncio fue realizado hoy en Los Ángeles.

Vea también: Game of Thrones cuenta con 32 nominaciones a los Emmy

Game Of Thrones estableció un nuevo récord con la mayor cantidad de nominaciones en un mismo año, recibiendo 32. Así mismo, se destacó la serie limitada Chernobyl con 19 nominaciones, mientras que la serie de comedia Barry fue reconocida con 17. Veep, True Detective y Last Week Tonight With John Oliver recibieron 9 nominaciones cada una.