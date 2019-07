Crece el rumor de que Quentin Tarantino dirigirá una película de Star Trek

El rumor corre desde hace varios años y ahora ha cogido más fuerza tras unas declaraciones del mismo Tarantino que salieron tras una entrevista hecha por el lanzamiento de la película Érase una vez en Hollywood -Once Upon a Time in Hollywood.-

El director de películas como 'Pulp Fiction' y 'Kill Bill' dijo que, en caso de dirigir una futura película de Star Trek, sería la última, a pesar de que las posibilidades sean muy mínimas.

"En realidad pienso que si voy a hacer Star Trek en verdad debo comprometerme con ello y sería entonces mi última película. No sé si lo voy a hacer, pero podría suceder", aseguró.

Cabe resaltar que en anteriores declaraciones, el director había dicho que su meta era dirigir 10 largometrajes y después retirarse de la industria cinematográfica.