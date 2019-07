Pinto: "El fútbol me ha enseñado que no me puedo desesperar"

Jorge Luis Pinto analizó la derrota de Millonarios 1-2 ante Envigado en la primera fecha de la Liga Águila 2019-II. El técnico santandereano lamentó el resultado en contra, pero advirtió que el torneo apenas está iniciando y que no puede "desesperarse" por el marcador desfavorable.

"Lo de los defensas centrales se clarifica de pronto mañana, se confirmó la ida de Matías (de Los Santos), ahora tenemos que buscar otro que ya yo diría mañana el club puede dar a la opinión pública quién es, un jugador del fútbol colombiano que tiene experiencia y hemos evaluado", comentó respecto a la salida del defensa uruguayo.

Pinto agregó: "(Juan Camilo) Salazar va a venir, está confirmado, estamos mirando otras opciones, pero yo pienso que no entremos en el desespero, el fútbol me ha enseñado a través de muchísimos años que no nos podemos desesperar. Estos partidos como los de hoy se los vi a Brasil y no ha podido. Hay partidos de esos".

Millonarios comenzó la Liga con derrota en casa ante Envigado

"Que nos falta, sí, un poco más de claridad y potencia ofensiva, lo tengo que reconocer. Nos falta un poco más de talento en el último cuarto", enfatizó.

El técnico de Millonarios no quiso extenderse respecto a la derrota de su equipo y resaltó el trabajo defensivo del Envigado, además de asegurar que no puede hacer aún un balance completo de los nuevos refuerzos, de los cuales tuvieron la posibilidad de actuar el portero Jefferson Martínez, el defensa José Luis Moreno y el atacante Hansel Zapata.

"Cuando no se ganan los partidos desde el técnico para abajo no es bueno el balance. En el caso de Moreno no tuvo riesgo defensivo, se posicionó en la mitad del campo, dos pelotas en profundidad que pusieron. No podemos valorar a Moreno hoy porque no tuvo riesgo; lo de Hansel, se está acoplando al equipo, está encontrando su fútbol, hoy de pronto no encontró esa confianza para desarrollar su fútbol. El balance no es evaluativo, ni para mal ni para bien. Lo de Jefferson igual", comentó.