Líder social de Novita, Chocó denuncia amenazas en su contra

El 4 de enero del 2017 Tulio Hurtado, actual presidente de la Asociación de Pequeños Mineros de Novita, Chocó sufrió un atentado en el municipio de Istmina, hecho del cual salió ileso.

Y tras el mismo realizar investigaciones, pudo deducir que las reiterativas amenazas son a raíz de las denuncias que ha realizado en contra del Consejo Comunitario Mayor de Novita, el cual a su manera de ver ha cometido una cantidad de irregularidades permitiéndole a mineros que no son de la región; tramitar títulos para exploración y explotación minera, despojando prácticamente de sus tierras a los habitantes de la zona.

El líder social explicó a Caracol Radio que los Consejos Comunitarios tienen la autonomía de dar la última palabra en una solicitud de trámite minera, lo cual ha sido aprovechado por dos mineros pudientes que trabajan en la zona para buscar que los 3 títulos que hace 4 años la Agencia Nacional Minera adjudicó a Novita, les sean cedidos a ellos.

Frente a esta posibilidad y bajo el indicio de que esas personas no hagan un adecuado uso de las tierras y que no empleen a mineros de la zona, Tulio Hurtado aseguró que no ha permitido ese trámite se lleve a cabo y por eso buscan callarlo asesinándolo.

“He sido insistente para que hagamos la cosas bien y por eso, en estos momentos me tienen amenazado, impidiéndome ir a mi finca que es de donde saco lo del sustento de mi familia”.

El presidente comunitario afirmó que estas denuncias ya se encuentran bajo conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría; además del detalle, de quienes son los que están detrás de esta persecución, que según Hurtado son dos mineros de la zona.

“Me ha amenazado la guerrilla, el Eln; vía telefónica y personalmente. Y todo esto está frente a las autoridades, aunque me da la impresión que el proceso está intervenido, porque se quedó estancado y la persona que contrató al que me hizo el atentado le dieron casa por cárcel”.