Lo que necesita saber sobre Arias y Agro Ingreso Seguro

La ex fiscal Viviane Morales y el ex procurador Alejandro Ordóñez fueron determinantes en los procesos penales y disciplinarios que se llevaron a cabo en contra del ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias y sus subalternos.

Leer más: El misterio sobre el vuelo chárter de Andrés Felipe Arias

Pero lo paradójico del asunto, es que ambos, en estos momentos hacen parte del Gobierno del presidente Iván Duque, algo que vale la pena destacar pues es justamente el partido Centro Democrático, el mismo al que pertenece el mandatario el mayor defensor de la presunta inocencia del exministro.

Recordemos, qué expresaron en su momento Morales y Ordóñez frente al caso Agro Ingreso Seguros.

“Andrés Felipe Arias Neira, exministro de Agricultura y Desarrollo Rural, se encontró responsable de 4 cargos; tres por falta gravísima a título de culpa gravísima y uno por falta grave a título de dolo; sanción: destitución e inhabilidad de 16 años”, informó Alejandro Ordóñez, entonces Procurador General el 19 de julio del 2011.

“El imputado Andrés Felipe Arias tenía un interés político-personal en el programa AIS; por eso la Fiscalía General de la Nación considera que la detención preventiva en establecimiento carcelario del imputado Arias, es necesaria para asegurar que no obstruya el debido ejercicio de la justicia, ya que este constituye un peligro para la comunidad”, enfatizó Viviane Morales, entonces Fiscal General de la Nación.

Leer más: Director del Inpec habría ordenado no tomar fotos ni videos de Arias