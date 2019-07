Fuad Char arremetió contra el canal Premium del fútbol colombiano

La polémica sobre la creación de un canal dedicado a transmitir los partidos del fútbol profesional colombiano no acaba. Y es que no son solo los amantes del ‘deporte rey’ quienes han expresado su inconformismo con este, también algunos dirigentes han manifestado no ser la mejor solución.

Es el caso de Fuad Char quien expresó ante los medios de comunicación su falta de credibilidad al llamado canal Premium, “Los cables le cobran $2.000 a un usuario y le van a cobrar $30.000 a un usuario, yo creo que la economía del país no da para eso”.

Además el también político se quejó por los bajos ingresos que reciben los equipos colombianos y lo comparó con países como Perú y Ecuador, “Nosotros recibimos por derechos de televisión 1 millón de dólares, los peruanos reciben 5 y hasta 6 millones (…) La Dimayor no ha hecho el trabajo”.

