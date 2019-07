Por ley se buscará otorgar seguridad social a taxistas

En esta semana hubo un paro de taxistas en el que manifestaron sus reparos por varios inconvenientes que tienen durante el desarrollo de sus servicios como la llegada de plataformas tecnológicas, la inseguridad y los problemas de seguridad social.

Por esa razón desde el Congreso se anunció, que una vez más, se presentará un proyecto de ley para que, entre otras cosas, haya formalización laboral y los taxistas cuenten con todos los beneficios de un contrato de trabajo.

El senador Armando Benedetti, indicó que este proyecto es necesario y que se debe entender como un beneficio y no como una afectación para los taxistas.“Desde 2016 he dicho que la reglamentación es para los dueños y empresas de taxis, no para los taxistas. Se debe buscar la seguridad social de los conductores y que tengan un contrato que garantice prestaciones sociales. Presentaré de nuevo al Congreso ese proyecto”.

Indicó que además de la formalización, el articulado del proyecto tendrá puntos clave para seguridad de los usuarios lo que podrían generar una demanda en el servicio.

“Estos contratos a los conductores, de al menos 6 meses, también contribuirán a la seguridad de los usuarios porque se podrá identificar quién maneja cada taxi y servirá para combatir la mafia de las grandes empresas. Los beneficios tiene que ser para los taxistas”.

En varias ocasiones los proyectos de ley que se han presentado en este sentido en el Congreso se han hundido y por eso el llamado que se hace desde el Partido de la U para que haya un pleno respaldo.