Piedad Córdoba niega que Santrich haya pasado por residencia en Caracas

En una entrevista con el medio de comunicación TV Venezuela, el ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela, Manuel Cristopher Figuera, denunció acciones de corrupción y violencia del gobierno de Nicolás Maduro, pero también movimiento de grupos criminales colombianos en ese país.

El ex jefe del Sebin, quien se encuentra en Estados Unidos, habló sobre el posible paso de Jesús Santrich por Caracas.

“Recientemente me llegó una información de inteligencia de que él estaba en Fuerte Tiuna en una vivienda, un apartamento que tiene asignado Piedad Córdoba allí”, declaró el exmilitar.

La ex senadora se defendió en su cuenta de Twitter, donde escribió: “lo que él dice que le dijeron es totalmente falso. No tengo ninguna casa en Venezuela, no tengo contacto con el señor Santrich y no tengo idea de dónde se encuentre”.

Piedad Córdoba agregó que, se encuentra en Europa desde hace dos meses en asuntos personales y que está retirada de la política desde hace dos años. Responsabilizó a Figuera de su seguridad por difundir ese rumor y anunció acciones penales contra el ex jefe del Sebin, “para que lo lleven a responder ante una corte en Miami por el daño que me ha hecho”.

En sus intervenciones ante los medios, Manuel Cristopher también señaló que grupos disidentes de las Farc se están rearmando en Venezuela, específicamente al sur del país en donde se encuentra la zona minera. Señaló que estarían a cargo de una persona a la que llaman Juancho que “tiene un ejército con cerca de 3.000 hombres en armas”.

Denunció que estas personas “trabajan de manera artesanal o les dan protección a algunos industriales en el sector minero”. Y además expresó que, para Maduro, contar con esos grupos armados es una estrategia política de supervivencia.

Agregó además que el Eln “se constituiría en la primera línea de defensa del gobierno de Venezuela en caso de una intervención extranjera”, y dijo que precisamente salió del su país para buscar ayuda en soluciones de la crisis.

