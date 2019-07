ONG entrega evidencias sobre posible entrada de Santrich a Venezuela

El director de la ONG FundaRedes, Javier Tarazona, aseguró este jueves que existen evidencias de posibles reuniones entre ex guerrilleros de las disidencias de las Farc y miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para planificar la entrada del ex comandante Jesus Santrich a territorio venezolano.

Tarazona afirmó que en la alcaldía del municipio de Catatumbo, específicamente en la ciudad de Encontrados del Estado Zulia, se están desarrollando reuniones entre grupos al margen de la ley para cumplir con este fin. También aseguró que la captura y entrega de Santrich y de otros grupos irregulares no será apoyada por el gobierno de Nicolás Maduro puesto que los consideran aliados.

Jesús Santrich, abandonó su esquema de seguridad el 30 de junio, en las inmediaciones del municipio San Juan, Cesar, zona fronteriza con Venezuela. Desde ese día no se tiene información de su paradero. El ex guerrilero no estuvo presente el día lunes 9 de julio en la citación que tenía pendiente con la Corte Suprema de Justicia, por tal razón, el presidente Iván Duque anunció la orden de captura en su contra.

Se ha culpado a los magistrados de la corte, a la JEP y a la Unidad Nacional de Protección por permitir las condiciones para la fuga del ex guerrilero.