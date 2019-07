La romántica canción que bailaron Enrique y Meghan en su boda

El actor Idris Elba, que actuó como DJ en la fiesta íntima que los duques de Sussex ofrecieron para sus más allegados tras su enlace, ha desvelado algunos detalles de la música que eligieron los novios.

Los detalles en torno a la fiesta privada en Frogmore House con la que el príncipe Enrique y Meghan Markle concluyeron el día de su boda se mantuvieron en privado al tratarse de una ceremonia de carácter íntimo en la que estuvieron rodeados de un reducido grupo de allegados.

Vea También: Dua Lipa, el nuevo rostro de la reconocida marca de moda y belleza francesa

Hasta ahora se sabía que Elton John, amigo íntimo de la madre de Enrique, había actuado para ellos y ahora el DJ que eligieron para la velada, el famoso actor Idris Elba, se ha encargado de desvelar en una entrevista a la emisora BBC Radio 1Xtra que los recién casados también bailaron al ritmo de Whitney Houston y su mítico himno 'I Want to Dance With Somebody'.

El intérprete, que ya había colaborado en varias iniciativas benéficas con el novio a través de la fundación del padre de este, el príncipe Carlos, recibió instrucciones precisas por parte de la pareja acerca de los temas que querían que amenizaran la velada posterior a la ceremonia religiosa y la recepción oficial que ofrecieron para 600 invitados.

Vea También: Metallica publica un libro de ilustraciones para niños

"Meghan me mandó una lista con varias canciones", ha reconocido el famoso intérprete, que ha preferido no entrar a dar demasiada información sobre los gustos musicales de la duquesa de Sussex, aunque sí ha reconocido que toda la selección se adaptaba a los gustos que se esperarían de una persona como Meghan, que nació y creció en la costa oeste de Estados Unidos.

"No voy a airear sus intimidades de esa manera, no sería justo. Mejor preguntadles a ellos", ha concluido Idris.