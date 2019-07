Camacho: "Por Fariñez no existe ninguna oferta"

Enrique Camacho presentó a los nuevos refuerzos de Millonarios para afrontar el segundo semestre, en el que buscará revancha luego de lo dolorosa derrota en los cuadrangulares finales del primer semestre de la Liga Águila.

"Con estos refuerzos y otros que puedan llegar podremos tener un equipo que siga siendo el más importante del campeonato y que gane el título, ya que no fue capaz con el anterior" dijo el presidente del equipo embajador.





No cerro la puerta a nuevas incorporaciones para el equipo y confirmó el rumor sobre Matías De Los Santos : "No negamos que De los Santos, Arboleda y Salazar estén en la baraja de transferencias, pero por políticas no nos pronunciamos respecto a entradas o salidas sino hasta cuando se concreten. "





También se refirió al caso de Wuilker Fariñez, quien sonaba con fuerza en México y en Europa, sin embargo el presidente fue contundente: "Wuilker Fariñez estaba lesionado, esta aquí, se está recuperando, pero no existe ninguna oferta por él"





Con las incorporaciones de Jéfferson Martínez, José Luis Moreno, Cristian Arango y Hansel Zapata, el presidente Camacho ve al equipo azul más fuerte y espera alzar el título.

Todos los refuerzos del equipo 'embajador' se pronunciaron sobre su llegada al equipo y se mostraron ansiosos para disputar el segundo semestre de la Liga Águila.