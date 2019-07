Geraint Thomas: "Pensé que iba a ser un día más difícil"

El galés Geraint Thomas (Ineos), cuarto en la cima de La Planche des Belles Filles, pensó que la primera etapa de alta montaña "iba a ser más difícil", y dijo haberse sentido bien a pesar de que las grandes rampas no son su escenario favorito.

"Me sentí bastante bien. Pensé que sería un día más duro. Nunca fue fácil, pero hubo estabilidad en las primeras subidas. Cuando tensó Movistar con Valverde fue duro, pero me sentía bien. En esas subidas tan empinadas no me encuentro muy seguro, no es un escenario favorito precisamente", dijo en meta el campeón del Tour 2018.

Thomas resumió como "un día decente" el primer combate en las alturas, en el que sufrió menos de lo esperado, y explicó el momento en el que tuvo que salir a la rueda del francés Julian Alaphilippe, quien atacó al final para defender, sin éxito, el maillot amarillo.

"Es una de esas subidas en las que tienes que ser paciente, y cuando Alaphilippe se fue a 800 metros de meta tuve la confianza de dejarlo ir, seguir mi propio ritmo y luego arrancar a 350 metros. Fue un momento duro, pero bien resuelto", comentó.